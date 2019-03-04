İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere'nin The Topshop giyim mağazalarının 66 yaşındaki sahibi milyarder Sir Philip Green'nin kucağına oturttuğu 25 yaşında olduğu belirtilen bir çalışanını elinde şampanya şişesi ile öpüp taciz ederken görüntüleri ortaya çıktı.

KADININ SAÇLARI OYNAYIP YANAĞINDAN MAKAS ALIYOR

Green, bir çalışanı ile istifa eden başka bir çalışanın durumunu konuşurken diğer taraftan kucağına oturmuş kadın çalışanın yüzünden makas alıp kendine doğru çekerek saçları ile oynamaya devam ediyor.

İşi bırakan işçisine istinaden kucağında oturan çalışanı için "Artık bu benimle ilgilenecek" deyip kendisine doğru çekip öptü.

TACİZ ETTİĞİ BİR KADINA 1 MİLYON PAUND VERMİŞTİ

Philip, kendi şirketinde çalışan üst düzey bir kadın yöneticiyi taciz etmiş kadının kendisinden şikayetçi olmaması için kadına 1 milyon pound vermişti.