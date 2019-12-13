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İngiliz iş dünyası "Johnson'ın zaferini" olumlu karşıladı

İngiltere'de Boris Johnson'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

13.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:48İngiliz iş dünyası
'de Boris Johnson'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin tek başına iktidara gelmesi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.
İngiltere'nin en büyük iş dünyası çatı kuruluşlarından Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, "Üç buçuk yıllık kördüğümün ardından halk İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a net bir görev verdi. İngiltere'de şirketler Johnson'da güveni yeniden inşa etmesini, ekonomik belirsizlik döngüsünü kırmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.
Fairbairn, iş dünyasının Johnson'ın iyimserliğini paylaştığını belirterek, "Başlangıç noktası iş dünyasında güvenin tesis edilmesi olmalı. Şirketler Brexit'e hazırlanmak için ellerinde gelen herşeyi yapacaktır. Fakat gelecek yıl olası bir anlaşmasız çıkışla karşılaşmayacaklarını bilmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Seçim zaferinin kesinleşmesinin ardından partisinin üyelerine hitap eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük." dedi.
UK Finance Başkanı Stephen Jones, genel seçimin sonuçlarının iş dünyasında farklı sekörlerde rahatlamaya neden olduğunu belirterek, "Aylar süren duraklamanın ve politik kördüğümün ardından, Başbakan Johnson'a net bir görev verildi." İfadesini kullandı.
Legel & General Üst Yöneticisi Nigel Wilson ise İngiltere'ye yatırım yapmak için çok sayıda bekleyen yatırımcının olduğunun altını çizerek, Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret müzakerelerine ilişkin olası aksamaların bu yatırımların ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Johnson seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasında, "Yeni bir gün, yeni bir şafak." ifadesini kullanırken "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız. Aması, şartı yok." yorumunu yaptı.
İngiltere'de dün yapılan erken genel seçimde, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti şu ana kadar parlamentodaki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkarabildi.
Ülkedeki 650 seçim bölgesinden 648'inde oy sayımı tamamlandı.

Britanya Endüstri Konfederasyonu, Boris Johnson, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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