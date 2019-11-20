İngiliz iş dünyasının Prens Andrew'e tepkisi büyüyor

Cinsel istismar iddialarının ardından York Dükü Prens Andrew'e tepki gösteren iş dünyası ve üniversitelerin sayısı artarken, son olarak İngiliz telekomünikasyon şirketi British Telecom da (BT) Andrew'in hamiliğini yaptığı organizasyonla mevcut iş ilişkisinin gözden geçirileceğini duyurdu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu olan ve ağustos ayında hücresinde intihar ettiği öne sürülen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Ayrıca Virginia Giuffre adlı bir kadın 2001 yılında 17 yaşındayken Prens Andrew ile tanıştığını ve kendisiyle birlikte olduğunu öne sürmüş, kanıt olarak Andrew'in kendisine sarılmış olduğu bir fotoğrafı göstermişti.

Haberlerin ardından iş dünyası ve üniversitelerden Andrew'e yönelik tepki dalgasına son olarak ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketi BT de katıldı. BT, dijital girişimleri ödüllendirilmesi amacıyla kurulmuş ve Prens Andrew'in hamiliğini yaptığı iDEA ile olan sponsorluk ilişkisinin yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. BT'den yapılan açıklamada, söz konusu organizasyonun başkanını değiştirmesi halinde iş ilişkisinin devam ettirilebileceği belirtildi.

Finans kuruluşları KMPG ve Standard Chartered de Prens Andrew'in yönetimdeki Pitch@Palace ile gelecek ay son bulacak sponsorluk anlaşmalarını yenilememe kararı aldığını duyurdu.

Buna ilaveten dört Avustralya merkezli üniversite; Bond Üniversitesi, Murdoch Üniversitesi, Wallongong (UoW) ve Melbourne Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (RMIT) Prens Andrew'in 2014 yılında kurduğu girişimcilik platformu Pitch@Palace ile ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

- Prens Andrew, iddiaları yalanlamıştı

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan New York'ta Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu olan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos'ta kontrole gelen görevli tarafından hücresinde ölü bulunmuştu.

66 yaşındaki milyarder Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Prens Andrew, 16 Kasım'da İngiliz yayın kurumu BBC'deki Newsnight programına katılmış, kendisinin Virginia Giuffre adlı kadına istismarda bulunduğuna yönelik iddiaları yalanlamış, fakat intihar ettiği öne sürülen milyarder Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığından pişman olmadığını söylemişti.

Prens Andrew, Jeffrey Epstein'in cinsel istismar suçundan yargılanması devam ederken 2010 yılında Epstein'i New York'taki evinde ziyaret etmişti.

Prens, röportaj sırasında, 2010 yılında Epstein'e arkadaşlıklarının bittiğini söylemek için gittiğini öne sürmüştü.

Röportajın İngiliz kamuoyunda büyük tepki görmesinin ardından Prens Andrew, dün Yorkshire bölgesinde selden etkilenen alana yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Kaynak: AA