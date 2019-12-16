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İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı

İstanbul Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski isthbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili adli tıp raporu açıklandı. Raporda İngiliz ajanın ölüm nedeni düşme olarak belirtildi.

16.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:11

İstanbul Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Adli Tıp Raporu belli oldu. Raporda Le Mesurier'in düşerek öldüğü belirlendi.

FARKLI BİR DNA BULUNMADI

Le Mesurier ile ilgili Adli Tıp Raporu da hazırlandı ve İngiliz ajanın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtildi. TRT Haber'in haberine göre; bu rapor hazırlanırken kan ve doku örneklerinin incelendiği, kanında uyku ilaçlarından başka bulguya rastlanılmadığı ve doku örneklerinden de farklı bir DNA çıkmadığı belirlendi.

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım'da Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu. Cinayet büronun ön raporunda da bunun yüksekten düşmeye bağlı ölüm olduğu söylenmişti.

İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı

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