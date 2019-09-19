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İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu

40 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi, İngiltere'nin Portsmouth şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında ölü bulundu.

19.09.2019 15:37

İngiltere'de amatör oyunculuk yapan 40 yaşındaki Lorraine Bream, bir alışveriş merkezinin çatısında ölü bulundu. Polis cinayet şüphelisi olarak 53 yaşındaki bir adamı göz altına aldı.

BİR GECE ÖNCE SABAHA KADAR PARTİ VERİLDİ

Lorraine 'nın pazartesi günü cesedinin bulunmasından sonra çevrede oturanların ifadesini alan polis, vatandaşların kadının cesedinin bulunmasından bir gece önce alış veriş merkezinin hemen yanında bulunan bir binada sabaha kadar parti verildiğini söyledi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan adam, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken şüpheli 14 ekim tarihinde mahkemeye çıkacak.

İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream'in cesedi alışveriş merkezinin çatısında bulundu

İngiltere, Magazin

YORUMLAR(2)
PAŞALI:Tanrı onları korusun. ALLAH bize yeter
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YETMİŞÜÇ:Olayı derinlere girerek çözdüm kızı öldürüp çatıya atmışlar. .
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