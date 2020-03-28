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İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişiyi, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

28.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:33
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde İngiliz uyruklu kadın ile birlikte yaşadığı kişiyi, kaldıkları villada bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Mart'ta Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkisindeki villada Hasan Tayfun Baransel (71) ve İngiliz uyruklu Viviant Bants'ın (63) bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede bulunan 20 güvenlik kamerasının yaklaşık 40 saatlik görüntü kaydını inceledi.
Yapılan araştırmanın ardından, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Hüsnü Ö. (40) Yeni Mahalle'de bir evde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Güncel

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İngiliz kadın ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

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