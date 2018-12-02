İngiliz Kraliyet'i, Kate Middleton ve Meghan Markle Arasındaki Kavgayı Sızdıran Köstebeği Arıyor

Kensington Sarayı, düğün günü Meghan'nın Kate'in kızı Charlotte'nin giyeceği elbise konusunda Kate ile tartışıp ağalamasına sebep olması, sarayın personeline karşı çok sert olması, Saray çalışanı Melissa Toubati'yi ağlatıp istifa etmesine sebep olması gibi bilgileri dışarı sızdıran köstebeğin yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

GERİLİM GEÇEN YILBAŞINDA BAŞLADI

Kraliyet ailesi arasındaki tansiyonun geçen yılbaşında Meghan'nın aile üyelerinin kendisini sıcak bir şekilde karşılamadıklarını söylemesinden sonra başladığı belirtildi.

"MEGHAN, SARAY ÇALIŞANLARINA AŞIRI DERECEDE KABA DAVRANIYOR"

Mail Online gazetesine konuşan bir saray çalışanı, Meghan'nın çalışanlara karşı aşırı derecede kaba olduğunu, Meghan'ın kocası Henry'i azarlandığını söylemesinden sonra Kate'in Meghan ile konuşmayı kestiğini söyledi.