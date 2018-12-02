02 Aralık 2018, 12:22
»»

İngiliz Kraliyet'i, Kate Middleton ve Meghan Markle Arasındaki Kavgayı Sızdıran Köstebeği Arıyor

İngiliz Kraliyet

İngiliz Kraliyet Sarayı Kensington, Kate Middleton ve Meghan Markle arasında kavgayı basına sızdıran köstebeğin bulunması için soruşturma başlattı.

Kensington Sarayı, düğün günü Meghan'nın Kate'in kızı Charlotte'nin giyeceği elbise konusunda Kate ile tartışıp ağalamasına sebep olması, sarayın personeline karşı çok sert olması, Saray çalışanı Melissa Toubati'yi ağlatıp istifa etmesine sebep olması gibi bilgileri dışarı sızdıran köstebeğin yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

GERİLİM GEÇEN YILBAŞINDA BAŞLADI

Kraliyet ailesi arasındaki tansiyonun geçen yılbaşında Meghan'nın aile üyelerinin kendisini sıcak bir şekilde karşılamadıklarını söylemesinden sonra başladığı belirtildi.

"MEGHAN, SARAY ÇALIŞANLARINA AŞIRI DERECEDE KABA DAVRANIYOR"

Mail Online gazetesine konuşan bir saray çalışanı, Meghan'nın çalışanlara karşı aşırı derecede kaba olduğunu, Meghan'ın kocası Henry'i azarlandığını söylemesinden sonra Kate'in Meghan ile konuşmayı kestiğini söyledi.

Charlotte,Saray
02 Aralık 2018 Pazar 12:22



YORUMLAR (5)
MEGAN BİR PROJEDİR: Kate i pamuk prenses gibi vurgulama ve göğe çıkarma projesi. Kötü kadınlık rolünü o aldı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SÜRPRİZ OLDU: Sarayda prenses görmek istemeyen, gelinlerini soylu olmadıkları için burun kıvıran kraliçe, bilgi sızdırılması takimatı verdi. Halk kimin ne olduğunu görsün istedi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: Berden geldigini ve ne oldugunu unutmuyacaksin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BENNN BENNNN KOKOSINGO: BEN VERDİM LEN BEN 100 LÜKS KRALİÇE. YETER LAN İSTİFA ET GİT GARİ CAHS ABİ SÖZ VERDİ TAHTIN BEKÇİSİ YAPACAK GİT ARTIK ORDAN.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ELTILIK: Nedense bu anlamsız rekabet yaşanıyor elti elti yı görmeden sadece elti olması yetiyor misal ben düğün günü gördügüm daha evvel birşeyime katılmayan eltimin düğünümde arkamdan konuştuğunu duydum tanımadan bilmeden bu ne sacmalik.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz