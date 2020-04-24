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İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için 7 gün oruç tutuyor

İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için 7 gün oruç tutuyorİngiltere, (DHA)- İngiltere Peterborough Parlamento Üyesi Paul Bristow, kentte yaşayan 20 bin Müslüman'ı anlamak ve onlarla aynı tecrübeyi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını açıkladı.

24.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:27
İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için 7 gün oruç tutuyor
İngiltere, (DHA)- İngiltere Peterborough Parlamento Üyesi Paul Bristow, kentte yaşayan 20 bin Müslüman'ı anlamak ve onlarla aynı tecrübeyi paylaşmak için bir hafta oruç tutacağını açıkladı.
İngiltere Peterborough Parlamento Üyesi Paul Bristow, müslümanların oruç ibadetini merak ettiği için bir hafta oruç tutacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde açıklama yapan Bristow, 'Biz kent olarak biriz. Bizi ayıran şeylerden daha çok birleştiren şey olduğunu göstermek istiyorum. Müslümanların ne yaptığını ve Ramazan'ın onlar için ne anlam ifade ettiğini anlamak benim için önemli' dedi.
'CÖMERTLİK İNANÇLA SINIRLI DEĞİLDİR'
Milletvekili Bristow şöyle devam etti:
'Açıkçası, oruç tutan Müslümanlar sadece kuralları değil, dini gereklilikleri de takip ediyorlar. Yine de zor durumda olanlar için bu empati, fedakarlık ve öz disiplin herkes için geçerli olabilir. Cömertlik inançla sınırlı değildir. Kendimle ilgili biraz daha fazla şey öğrenirken Müslüman inancı hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyorum. Zihinsel gücüm ve disiplinimin bir testi olacak olsa da, aynı zamanda büyük dostluğu da içeriyor. Başlamaya karar vermeden önce Ortak Camiler Konseyi, Peterborough Müslüman Konseyi ve yerel İmam'ımla konuştum. Karşılama ve desteklerinden çok etkilendim. Deneyimlerimi paylaşmanın bir parçası olarak, bir video günlüğü kaydetmeyi ve orucumu tutmayı hedefliyorum. Umarım bu, Ramazan'ı benim gibi daha önce yaşamamış başka kişilere de getirmek için faydalı bir yol olacaktır.? İngiliz milletvekili Müslümanları daha iyi anlamak için 7 gün oruç tutuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Milletvekili, İngiltere, DHA, Güncel , Haber
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