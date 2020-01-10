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İngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, çıplak fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

10.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:51

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, son paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

hesabında 12 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa 716 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum gelirken, aynı paylaşımdaki videosu ise milyonlarca görüntülenme aldı.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

24 yaşındaki güzel model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde de üstsüz, mavi bikinili bir pozunu paylaşan Rose'un söz konusu paylaşımı 906 binin üzerinde beğeni almıştı.

İşte Demi Rose'un Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

İngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştı

Demi Rose, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
KOLAY:Simdide popolarina yag enjekte ediyorlar herkesin poposu buyuk gozukuyor
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IHTIYAR:İLK BEGENİYE BEN BASTIM YAVV. HEHHE
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SAKARYALI HATUN:Et yığını,sadece... :((( Kafalar boş; vücutlar dolgulu... :(((
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SAKARYALI HATUN:Birazdan, göbekli Brad, ler damlar. :)))))
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