Haberler » Magazin » İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı - Magazin

İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı

Genç kuşağın popüler modellerinden 24 yaşındaki Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Üstsüz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Rose'un fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

17.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:48

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.

hesabında 12,1 milyon takipçisi bulunan güzel model, birbirinden cesur üstsüz ve bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Rose'un bu paylaşımları yüz binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden de tam not aldı.

ÇIPLAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan seksi model Demi Rose, geçtiğimiz günlerde de çırılçıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa 716 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum gelirken, aynı paylaşımdaki videosu ise milyonlarca görüntülenme aldı.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

24 yaşındaki güzel model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde de üstsüz, mavi bikinili bir pozunu paylaşan Rose'un söz konusu paylaşımı 906 binin üzerinde beğeni almıştı.

İşte Demi Rose'un Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları:

İngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştıİngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştı

İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı

Instagram, Demi Rose, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
SAKARYALI HATUN:Însanlar, vücutlarını göstermeye; neden bu kadar meraklı? :(((
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Neden üstsüz. :)))
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DİYARBAKIRLI:ne yav davul gibi hertarafı ucuzdan kendini pazarlama
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
RUKİ:DOĞRU DİYARBAKIRDAKİLER BUNDAN DAHA GÜZEL YA:)) HAAA HAAA HAAA
Yayından Kaldır
1 1
Z:Yine mi bu bidon kılıklı
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
HKN:ALLAHIM BU KADINSA BİZİM SOKAKTA GEZENLER NEY
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Çakma Brad konuştu. Göbekli Brad seni... :))))
Yayından Kaldır
0 0
Magazin

Son Dakika Haberleri

19:41  Sevgililer gününe özel indirim
18:37  İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı
17:45  Hazer Amani'den düğün paylaşımı! Eşini öpücüklere boğdu
16:48  Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada gündem oldu
16:21  Ahmet Kural: Gurbetçiler daha çok gülüyor
17.01.2020 20:10:10