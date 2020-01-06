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İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti

54 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Kusursuz fiziğiyle takipçilerini adeta büyüleyen İngiliz modelin paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

06.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:04

54 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle adeta zamana meydan okuyan ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Son olarak üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan İngiliz model, bu kez beyaz mayolu paylaşımını takipçilerinin beğenisine sundu. Hurley'in paylaşımı 85 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

ÜSTSÜZ NOEL PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Hurley, üstsüz noel pozuyla gündem olmuştu. "Ev süslendi, konuklar geldi, dolaplar yiyeceklerle dopdolu" notuyla paylaşım yapan İngiliz modelin fotoğrafı binlerce beğeni almıştı.

İşte 54 yaşındaki Elizabeth Hurley'in cesur pozlarından bazıları:

İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladıİngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti

Elizabeth Hurley, Magazin


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