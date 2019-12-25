İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

54 yaşına gelmesine rağmen kusursuz fiziğiyle adeta zamana meydan okuyan ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunan Hurley, dün üstsüz bir pozunu "Ev süslendi, konuklar geldi, dolaplar yiyeceklerle dopdolu" notuyla paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hurley'in söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

NOEL AĞACI ÖNÜNDE POZ VERDİ

Hurley, birkaç saat önce de üzerinde pırıltılı bir elbiseyle Noel ağacının önünde verdiği başka bir pozunu paylaştı. Hurley'in bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Öte yanda, 54 yaşındaki İngiliz model, geçtiğimiz günlerde kendi tasarımı olan bikiniyle çektirdiği pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Hurley, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.