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İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 54 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, son iki paylaşımıyla gündem oldu. Dün üstsüz bir fotoğrafını paylaşan güzel modelin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

25.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:46

54 yaşına gelmesine rağmen kusursuz fiziğiyle adeta zamana meydan okuyan ünlü İngiliz model Elizabeth Hurley, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunan Hurley, dün üstsüz bir pozunu "Ev süslendi, konuklar geldi, dolaplar yiyeceklerle dopdolu" notuyla paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hurley'in söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

NOEL AĞACI ÖNÜNDE POZ VERDİ

Hurley, birkaç saat önce de üzerinde pırıltılı bir elbiseyle ağacının önünde verdiği başka bir pozunu paylaştı. Hurley'in bu paylaşımlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Öte yanda, 54 yaşındaki İngiliz model, geçtiğimiz günlerde kendi tasarımı olan bikiniyle çektirdiği pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı. Hurley, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti54 yaşındaki İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, kusursuz fiziğiyle mest etti

İngiliz model Elizabeth Hurley, üstsüz noel paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Elizabeth Hurley, Noel, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
GÜZEL MELEK: Cidden son derece muhteşem ve harika bir kadın , cesur ayrıca tebrik etmek gerek :-)
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