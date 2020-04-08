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İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

08.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:37

Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. İngiltere 'de eski model Linda Lusardi (61), bu sabah katıldığı ulusal bir İngiliz kanalının programında, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İngiliz aktris, televizyon sunucusu ve eski model Linda Lusardi, koronavirüsten hastanede yatarken öleceğini düşündüğü anları bu sabah katıldığı televizyon programında anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

'ÇOK KORKUNÇTU'

Geçen ay koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra, kanında yüzde 0 oksijen seviyesi ile hastaneye kaldırılan ve koronavirüsten öleceğini düşündüğünü söyleyen Lusardi, "Kesinlikle çok korkunçtu şanslı olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum" dedi.

'BAŞARACAĞIMDAN EMİN DEĞİLİM'

Yaşı dolayısıyla risk grubunda bulunan Lusardi, doktorlarının, "Sana hiçbir şey için söz veremem, kurtulma ihtimalin olmayabilir, ne ile uğraştığımızı bilmiyoruz" dediğini belirtti. Lusardi, ardından kocası Samuel'i çağırdığını ve ona "Başaracağımdan emin değilim, üzgünüm" dediğini söyledi ve eşinin elinden tuttuğunu, "Pes edemezsin, çocukları düşünmelisin, annelerini kaybedemezler" dediğini ifade etti. Bu konuşmanın kendisini güçlendirdiğini söyledi. Hastaneden taburcu olduktan sonra, evde olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Lusardi, "Bahçede güneşin altında oturdum ve kuşları dinledim. Jack'in elini tuttum ve burada olduğum için çok mutlu olduğumu düşündüm" dedi.


İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Sabah, Dünya
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