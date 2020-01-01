İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi

İngiltere merkezli BBC yayın kuruluşunun Roma muhabiri Mark Lowen, Türk kahvaltısını öve öve bitiremedi.

DÜNYANIN EN İYİSİ

Mark Lowen, 2020 yılına İstanbul'da girdi. Türk kahvaltısını deneyimleyen Lowen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kahvaltıyı öve öve bitiremedi. Lowen, kahvaltı sofrasını çektiği fotoğrafı "Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

TÜRK TAKİPÇİLER YORUM YAPTI

Öte yandan, Mark Lowen'ın paylaşımına Türk takipçilerinden de yorum geldi. Bazı takipçileri, Türk kahvaltısını önerirken, bazıları da "Sonunda ağzının tadını bilen biri çıktı" yorumunda bulundu.

İşte İngiliz muhabirin paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları: