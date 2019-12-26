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İngiliz öğretmenin davasının görülmesine devam edildi

İstanbul'da özel bir anaokulda öğrenci olan E.K.'ya (5) cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen yabancı kadın öğretmen Rebecca Kate R.'nin (49) yargılanmasına devam edildi.

26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:11 İngiliz öğretmenin davasının görülmesine devam edildi
'da özel bir anaokulda öğrenci olan E.K.'ya (5) cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen yabancı kadın öğretmen Rebecca Kate R.'nin (49) yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya hakkında yakalama çıkarılan öğretmen katılmadı.

İstanbul Büyükçekmece'de 2019 yılının Ocak ayında özel bir okulda öğrencisi E.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu, darp ve hakaret ettiği iddia edilen yabancı öğretmen Rebecca Kate R.'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mağdur çocuğun annesi ve babası hazır bulunurken, sanık öğretmen Rebecca Kate R. hakkında çıkarılan yakalama kararının infaz edilmediği aktarıldı. Duruşmada ayrıca okul müdürlüğünden gelen yazıda sınıflarda ve tuvaletlerde kamera bulunmadığına dair geri dönüş geldiği de aktarıldı. Duruşmada söz verilen müşteki avukatı mağdur çocuk E.K. hakkında aldırılan psikolog raporunu mahkemeye sundu. Raporda E.K.'nın olay nedeniyle 'Akut Stres Bozukluğu' yaşadığı belirtildi.

Söz verilen sanık avukatı ise müvekkilinin yurt dışında olduğunu söyleyerek savunma alınması için yakalama emrinin kaldırılmasını talep etti. Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Sanık avukatının "yakalamanın kaldırılması" talebini reddeden mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

İstanbul Büyükçekmece'de özel bir anaokulu öğrencisi E.K.(5) ve annesi E.K. 2019 yılının Ocak ayında polise giderek şikayetçi olmuştu. Küçük çocuk E.K. burada verdiği ifadesinde Rebecca Kate R. isimli öğretmenin kendisine vurduğunu ve okulun tuvaletinde vücuduna dokunduğunu anlatmıştı. Mağdur çocuk E.K.'nın annesi ise kızının kafasında 2 kez şişkinlik fark ettiğini ifade etmişti. Anne E.K. ayrıca kızının 'fuck you' şeklinde İngilizce küfür ettiğini, kızına bunu nereden öğrendiğini sorduğunda öğretmen Rebecca'nın sinirlendiğinde bunu söylediğini aktarmıştı. Anne ifadesinde ayrıca kızının kendisine, öğretmeninin cinsel organına dokunarak canını yaktığını söylediğini de belirtmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan öğretmen Rebecca Kate R., sınıfta hiçbir öğretmenin tek başına kalmadığını ve sınıfın boydan boya cam ile içi görünür biçimde olduğunu söylemişti. Çocukların tuvalet kapılarının her zaman açık olduğunu da belirten öğretmen Rebecca, herhangi bir öğrenciye tuvalet ihtiyaçlarında kesinlikle yardım etmediğini de aktarmıştı. Öğretmen Rebecca Kate suçlamaların hayal ürünü ve iftira olduğunu ifade etmişti.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Richardson ülkesine gitmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Rebecca Kate R.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar, 'basit yaralama' suçundan, 1,5 yıla kadar 'hakaret' suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik nedeniyle dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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