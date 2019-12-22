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İngiliz ordusu asker almak için Kim Kardashian'ın kalçasını reklamlarda kullanacak

İngiliz ordusu 2020 yılında orduya daha fazla genç kadın alabilmek için reklamlarda Kim Kardashian'nın kalçalarını kullanacak. Daily Mail gazetesinin iddiasına göre ordu reklamlarda "Orduda görev yapmak, sosyal medyada beğeni almaktan çok daha büyük bir özgüven yaratır" sloganı ile seslenecek.

22.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:15

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, İngiliz ordusuna kalçasıyla ilham kaynağı oldu. , kadrosuna genç kızları dahil etmek için özel reklam hazırladı.

REKLAMDA TAM BOY FOTOLARI KULLANILACAK

Dünyaca ünlü isim Kim Kardashian'nın tam boy fotoğrafının kullanılacağı reklamda, gençlere asker olmanın sadece an için değil ömür boyu kendine güven oluşturacağını yazacak. Tanıtım "Alacağınız eğitimler sayesinde hep fit ve formda kalacaksınız" sözleriyle de orduya katılacak olan isimlere hitap edecek.

2020'DE TV'DE YAYINLANACAK

Savunma bakanlığı konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, reklamın 2020 yılının Ocak ayında televizyonlarda yayınlanacağı belirtildi.

İngiliz ordusu asker almak için Kim Kardashian'ın kalçasını reklamlarda kullanacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Kardashian, Ordu, Magazin


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