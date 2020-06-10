İngiliz oyun tasarımcısından LED ışıklı maske

İngiliz oyun tasarımcısından LED ışıklı maskeİngiltere, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle popüler hale gelen yüz maskelerindeki sıra dışı tasarımlarına bir yenisi daha eklendi.

10.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:25
İngiliz oyun tasarımcısından LED ışıklı maske
İngiltere, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle popüler hale gelen yüz maskelerindeki sıra dışı tasarımlarına bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de oyun tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olan Tyler Glaiel, koronavirüs (Covid-19) salgına karşı takılani iletişim kurmakta sorun yaşayan kişiler için sesle aktif olan LED ışıklı yeni bir maskesi tasarladı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle herkesin maske önlemi aldığı bugünlerde bir çok kişi işin sıradışı yanına kaçtı.İngiltere'de oyun tasarımcısı ve bilgisayar programcısı olan Tyler Glaiel, koronavirüs (Covid-19) salgına karşı takılani iletişim kurmakta sorun yaşayan kişiler için sesle aktif olan LED ışıklı yeni bir maskesi tasarladı.
SESE DUYARLI LED IŞIKLI MASKE
Tyler Glaiel'in tasarladığı bez yüz maskesinde bulunan LED ışıklar sesle aktif hale gelerek, maskeyi takan kişinin konuşma esnasında ağzını oynatmasıyla aktifleşiyor. Ayrıca, maskede bulunan 16 LED ışık dizisi, maskeyi giyen kişinin diliyle 'tıkırtı' sesi çıkarması durumunda 'gülümseme' halini alıyor
'MASKEYİ SATMAYI PLANLAMIYORUM, KENDİNİZ YAPMALISINIZ'
Tasarladığı sesle aktif olan LED ışıklı maskeyle ilgi olarak yerel medyaya konuşan Glaiel, 'Birden aklıma böyle bir fikir geldi. Online olarak böyle bir maske olup olmadığına baktım, ancak olmadığını gördüm' ifadelerini kullandı. Ayrıca Glaiel, maskeyi satmayı planlamadığını ifade ederek, maskeye sahip olmak isteyen kişilerin bunu kendisinin yapması gerektiğini söyledi.
TASARIMLA 30 GÜN UĞRAŞTI
Glaiel son tasarımı üzerinde karar vermeden önce neredeyse bir ay civarı farklı şekilde maskeyi tasarlamaya çalıştı. Glaiel, çoğu donanım ve elektronik mağazasında bulunabilecek parçalarla tasarlanan maskenin yapılma sürecini bloğunda paylaştı. Glaiel ayrıca, LED ışıkların sesle aktif olabilmesi için gereken bilgisayar programını da paylaştı. Glaiel son olarak Bu maskenin virüslere karşı etkili olduğu konusunda bir garanti vermiyorum. Daha fazla bilgi için lütfen bez maskesi kullanımı ile ilgili olarak Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) yönergelerine bakın ifadelerine yer verdi. İngiliz oyun tasarımcısından LED ışıklı maske

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel, Haber

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