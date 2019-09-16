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İngiliz oyuncu Nadia Sawalha havuzda üstsüz poz verdi

54 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu Nadia Sawalha, havuza üstsüz girerek bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede yorum yağdı.

16.09.2019 16:28İngiliz oyuncu Nadia Sawalha havuzda üstsüz poz verdi

54 yaşındaki İngiliz pembe dizi oyuncusu ve spiker Nadia Sawalha, havuza üstsüz girdiği anların fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kocasının üstsüz fotoğrafı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Nadia, daha önce çekmiş olduğunu fotoğrafını "Benim için vücuda güven seviyesinin sonraki düzeyi" başlığı ile paylaştı. Üstsüz poz verirken çok rahat olduğunu söyleyen Nadia, İngilizlerin çıplaklık konusunda neden bu kadar katı olduklarını anlamadığını söyledi. Oyuncunun üstsüz paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

54 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. İşte oyuncunun bazı paylaşımları...


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YORUMLAR(1)
İĞRENÇ:İŞTE AVRUPA , İŞTE MEDENİYET , İŞTE MODERNLİK. . .
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