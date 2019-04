İngiliz Parlamentosunda Hükümete "Brexit Darbesi" Hazırlığı

Kaynak: AA

İngiltere'de bir grup milletvekili, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını (Brexit) önlemeye dönük yasa tasarısı hazırlarken, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, tasarının bir günde yasalaşabileceğini açıkladı.İngiliz Parlamentosu, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve "partiler üstü" diye nitelendirilen yasa tasarısıyla ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önleme girişiminde bulunacak.Cooper'ın sosyal medya hesabından paylaştığı tasarı metninin kabul edilmesi halinde, Theresa May hükümeti AB'den yeni bir uzatma talep etmeye mecbur kalacak.Avam Kamarası Başkanı Bercow da yaptığı açıklamayla tasarının parlamentoda bir günde yasalaşmasına engel bulunmadığını bildirdi.Parlamento gündemini ellerine aldılarMilletvekilleri geçen hafta kabul ettikleri bir teklifle teamüllere göre hükümetin tekelinde olan parlamento gündemini belirleme yetkisini kendi ellerine almıştı. Milletvekillerinin bu durumdan yararlanarak Cooper'ın yasa tasarısını Avam Kamarası gündemine alıp oylama imkanı bulunuyor.Hükümet ve sert Brexit taraftarı milletvekilleri bu gelişmenin "anayasaya aykırı" olduğunu savunmuştu.İngiltere'de normal koşullarda tasarıların yasalaşması aylar sürebiliyor. Avam Kamarasından geçen tasarıların parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasından da onay alması ve Kraliçe İkinci Elizabeth'in onayıyla yürürlüğe girmesi gerekiyor."Parlamento darbesi"Milletvekillerinin anlaşmasız Brexit'i önlemeye yönelik tasarıyı yasalaştırmaları halinde bu, hükümete karşı bir "parlamento darbesi" diye nitelendirilebilecek.Avam Kamarası geçen hafta ve dün yaptığı oturumlarda, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı çeşitli Brexit senaryolarını oylamış ancak hiçbirine çoğunluk desteği çıkmamıştı.May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması da parlamentoda üç kez reddedilmişti.İngiliz basınında yer alan kulis haberlerine göre, May anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmayı deneyebilir. May, kendi anlaşmasının onaylanmaması halinde ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığının kaçınılmaz olduğunun sinyalini pek çok kez verdi.İngiltere'nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre ülkenin AB'den resmen ayrılma tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.İngiltere'nin 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB liderler zirvesinde, Birlik'ten son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.Ancak AB tarafı herhangi bir uzatmanın "somut gerekçesi" olması gerektiğini açıklamıştı. Bazı AB liderleri beklenen bu gerekçenin yeni bir referandum olabileceğinin sinyalini vermişti.İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.