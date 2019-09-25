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İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's bünyesindeki toplam 115 şubenin kapatılmasına karar verildi.

25.09.2019 17:32İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

İngilizperakende devi Sainsbury's'ten yapılan açıklamada, şirketin yeniden yapılanması kapsamında 15 süpermarketin ve 40 küçük market ile "Argos" markası altında ev eşyaları satan 60 mağazanın kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

500 MİLYON STERLİN TASARRUF HEDEFLENİYOR

Açıklamada, "Argos" markasına bazı Sainsbury's mağazaları içerisinde yer verilmesinin planlandığı, toplamda gelecek 5 yılda 500 milyon sterlin seviyesinde tasarruf hedeflendiği kaydedildi.

BİRLEŞMEYE İZİN ÇIKMAMIŞTI

Sainsbury's, 2016'da ev eşyaları satan "Argos" markasını 1,4 milyar sterline satın almıştı.

Geçen yıl Nisan'da Sainbury's'den yapılan açıklamada, ABD'li perakende devi "Walmart"ın iştiraki olan indirimli mağaza zinciri "Asda" ile birleşme kararı alındığı açıklanmış, yaklaşık 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) değerindeki birleşmeye, İngiliz denetim kuruluşlarınca onay verilmemişti.


İngiltere, Sterlin, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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