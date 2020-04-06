İngiliz polisi sahildeki mangalı deniz suyu dolu kaskla söndürdü

İngiltere 'de hafta sonu havanın ısınması sebebiyle, bazı kişiler sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen park ve sahillere gitti. Deniz kenarında mangal yapan bir çifte polis müdahale etti, mangalı deniz suyu dolu bir kaskla söndürdü.

Yetkililerin ısrarla tekrar ettiği sokağa çıkmayın uyarılarına aldırmayan bazı kişiler, havanın güneşli ve sıcak olmasını fırsat bilerek park ve sahillere gitti. İngiltere'nin sahil kasabası Brighton'da salgın tedbirlerine uymayan bir çift, sahile inerek mangal yaktı. Polisler mangal yakan çifti uyardı ve yaktıkları mangalı bir kaska doldurdukları deniz suyuyla söndürdü. Polis yaptığı açıklamada, çiftin uyarılara uymayarak kendilerine karşı geldiğini ifade etti. Polis çift hakkında yasal işlem yapıldığını ve mangalın deniz suyu bir kaskla söndürdüklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin kumsaldaki mangal yapan çifti uyarma görüntüsü

Polisin elindeki su dolu kaskla mangalı söndürmesi

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Kaynak: DHA