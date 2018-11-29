İngiliz Polisi Suçu Önlemek İçin 'Yapay Zeka' Kullanacak

29 Kasım 2018 Perşembe 12:54



29 Kasım 2018 Perşembe 12:54

İngiltere'de polis, ciddi şiddet içeren suçları önceden tahmin etmek için yapay zeka kullanacak.İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki polis teşkilatı, yapay zeka kullanarak suçların meydana gelmeden durdurulması için yeni bir sistem üzerinde çalışıyorNew Scientist sitesinde yer alan haberde, Ulusal Veri Analiz Çözümü (NDAS) adı verilen yazılım sayesınde polis, bir kişinin potansiyel suç işleme durumunu eldeki veriler ve istatistiklerle saptayabilecek. Bunun için akıllı kameralar da kullanılacak.Habere göre, pilot bölge olarak seçilen West Midlands'da proje, 2019yılının Mart ayı sonuna kadar devam edecek.Projeye Londra ve Manchester Emniyet Müdürlüğü'nden 8 polis gücü dahil oldu. Projenin sorumlusu Iain Donnelly, NDAS'ın ülkeye yayılmadan önce ilk kez West Midlands'da test edileceğini kaydetti.Donnelly, NDAS algoritması sayesinde, suç işleyenleri önceden bilerek bunların yeniden suça dahil olmalarını engellemek için terapi uygulamalarına yönlendirilmek üzere sağlık ve sosyal servislerinden destek talep edeceklerini kaydetti.Ayrıca sistem, geçmişteki suçların veri ve istatistiklerini toplayarak bunları tanımlayacak ve otomatik öğrenme algoritmalarıyla verileri bir araya getirerek akıllı kameraları tarayıp suçları algılamada kullanılacak.Yazılım bunun için önceki suç istatistikleri, aramalar, gözaltılar ve mahküm edilme istatistikleri verilerinden yararlanacak. - Yağcı