İngiliz - Rus uçakları arasında gerilim
NATO tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçaklarının taciz ettiği belirtildi.
08.03.2020 11:30
NATO tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçaklarının taciz ettiği belirtildi.
NATO'nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı. Rusya tarafı uçuşla ilgili bilgilendirme yaparak uçakların 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu'nda uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada uçuş sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoons F7Y11 ve F7Y12 tipi savaş uçaklarının, 7 Mart Cumartesi günü Doğu Atlantik üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandığı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz ettiği belirtildi. Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıkları ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptığı açıklandı. Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı. - MOSKOVA
NATO'nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı. Rusya tarafı uçuşla ilgili bilgilendirme yaparak uçakların 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu'nda uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada uçuş sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoons F7Y11 ve F7Y12 tipi savaş uçaklarının, 7 Mart Cumartesi günü Doğu Atlantik üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandığı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz ettiği belirtildi. Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptıkları ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptığı açıklandı. Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İngiliz - Rus uçakları arasında gerilim
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