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Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti

NATO tatbikatından önce keşif uçuşu yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti.

08.03.2020 11:50

NATO'nun Atlantik bölgesinde 9 Mart tarihinde yeni bir askeri tatbikatına başlayacak olması nedeniyle Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet keşif uçağı Tu-142 bölgede gözlem uçuşu başlattı. Rusya uçakları, 15 saat boyunca Barents Denizi, Norveç açıkları, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu'nda uçuş gerçekleştirdi.

İNGİLİZ UÇAKLARI TACİZ ETTİ

Uçuş sırasında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Typhoons F7Y11 ve F7Y12 tipi savaş uçakları, 7 Mart Cumartesi günü Doğu Atlantik üzerinde uçan Rus Tu-142 uçağını durdurmak için havalandı ve uçakları yakından takip ederek zaman zaman taciz etti.

RUS BASINI DUYURDU

Buna rağmen Rus uçaklarının görevlerini başarıyla yaptı ve kalkış noktalarına öngörülen programa göre dönüş yaptı. Rusya tarafı havada yaşanan gerilime ait fotoğrafları Rus basını üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti

Kaynak: İHA

Etiketler : Rusya, Güncel
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