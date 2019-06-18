18.06.2019 23:08
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İngiliz şarkıcı James Arthur, Antalya'da konser verdi

İngiliz şarkıcı James Arthur, Antalya

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Antalya'da sevilen şarkılarını seslendirdi.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Antalya'da sevilen şarkılarını seslendirdi.
Arthur, Regnum Live in Concert kapsamında birbirinden ünlü dünya starlarına ev sahipliği yapan Regnum Carya'nın konser alanında müzik severlerle bir araya geldi.
Impossible parçası ile çıkış yapan ve Say You Won't Let Go parçasıyla müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan Arthur, yaklaşık 2 saat sahnede kaldığı konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yerli ve yabancı çok sayıda turistin izlediği konserde genç şarkıcı Arthur'un şarkılarına müzikseverler de eşlik etti. Arthur, sahne performansıyla da izleyenlerin beğenisini topladı.
Geçen yıl dünya starları Dua Lipa, Tom Jones, Anne Marie ve Rita Ora'ı ağırlayan Regnum Live in Concert, Arthur'dan sonra Amerikalı şarkıcı, aktör Jason Derulo, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i konuk edecek.
Kaynak: AA
Regnum Carya, Antalya, Kültür Sanat

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