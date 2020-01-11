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İngiliz şarkıcı Rita Ora, ayna karşısında çıplak poz verdi

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez, ayna karşısında verdiği çıplak pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

11.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 22:04

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan 29 yaşındaki Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

AYNA KARŞISINDA ÇIPLAK POZ VERDİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Rita Ora, bu kez ayna karşısında verdiği çıplak pozu 'ın hikayeler bölümünden paylaştı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Insragram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde mavi bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Rita'nın paylaşımı 80 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum almıştı.

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İngiliz şarkıcı Rita Oraİngiliz şarkıcı Rita Ora'nın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

İngiliz şarkıcı Rita Ora, ayna karşısında çıplak poz verdi

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