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İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımıyla yine dikkat çekti. Sütyensiz pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

24.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:50

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla gündem olan güzel şarkıcı, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde topladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan Rita Ora, sütyensiz pozunu paylaştı. Rita'nın "Kaptan diyor ki: Lütfen parlak bir şey giymeyin" notuyla paylaştığı fotoğraf 650 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İngiliz şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Rita'nın paylaşımı yüz binlerce beğeni alırken, Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski'nin fotoğrafı beğenmesi dikkat çekmişti.

İngiliz şarkıcı Rita Oraİngiliz şarkıcı Rita Ora'nın bikinili paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita OraÜnlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın sütyensiz paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Instagram, Rita Ora, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
YAŞLI KURT: EFFERİN KIZIM. İLGİYLE BAKTUK. SAĞOL
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ADSIZ CENGO: kadının iç çamaşırlı fotosu yokki normal hali bu yani
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AVNİ: yalan dünya.3 gün sonra ismini bile hatırlamıyacağız.
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KAFİRDE KAFA YOK LEN KEZBAN KADAR!: bu bizim kezolardan ders alması lazım ; çok geç kalmış , bizimkiler sahneyi külotla yapıyor; islam ülkesi olmasak ne yaparlar bilmem!
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bakma o zaman, , islam la ne alaka, , , , , ettin mal
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