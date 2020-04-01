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İngiliz sinemacı Andrew Jack koronavirüsten öldü

İngiliz oyuncu ve aksan koçu Andrew Jack, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
İngiliz sinemacı Andrew Jack koronavirüsten öldü

İngiliz oyuncu ve aksan koçu Andrew Jack, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Andrew Jack, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Jack, Star Wars filmlerinde Major Caluan Ematt'ı canlandırmış ve Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde de aksan koçluğu yapmıştı. 24 Ocak 1944 doğumlu Andrew Jack, son olarak 'Batman' filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Andrew Jack; 'Sherlock Holmes', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Captain America' ve 'Siyah Giyinen Adamlar' gibi filmlerde de görev yapmıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yüzüklerin Efendisi, Koronavirüs, Andrew Jack, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İngiliz sinemacı Andrew Jack koronavirüsten öldü - Haberler

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