Haberler » Güncel » Haber

İngiliz tankeri, İran'dan ayrıldı

Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, İran'dan ayrıldı.

27.09.2019 12:54İngiliz tankeri, İran'dan ayrıldı
Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, İran'dan ayrıldı.

İngiltere'ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İngiliz tankeri, yerel saatle 09.00'da limandan ayrıldı. İngiltere bayraklı geminin İsveçli CEO'su Erik Hanell, geminin Temmuz ayından beri demir attığı Bender Abbas Limanı'ndan ayrıldığını söyleyerek, "Mürettebat tıbbi kontrollerini yaptırmak ve karaya çıkmak için Dubai'ye gidiyor. Mürettebatın yakınları bilgilendirildi ve ailelerine bir an önce kavuşmaları için gerekli düzenlemeler şirket tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İngiltere, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 Kayseri özhaseki'den, deprem açıklaması insanoğlu tabiatla dövüşmemeli
17:25 Bakan akar, özel kuvvetler komutanlığı'nı ziyaret etti
17:25 Kayseri'den, diyarbakır'da hdp önünde eylem yapan annelere destek
17:25 Diyarbakır'da gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatı
17:25 10'u ilçe seçim kurulu müdürü 17 kişi hakkında takipsizlik kararı
17:25 - Malezya'da Nefes Kesen Etkinlik
17:24 Beypazarı'nda aşure dağıtıldı