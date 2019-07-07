İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Osmanlı torunu Boris Johnson'a davette göğüslerini gösterdi

İngiltere'de yayınlanan London's Evening Standard gazetesinin sahibi ayrıca eski bir KGB ajanının oğlu olan Rus bir iş adamı Evgeny Lebedev'in, İtalyada bulunan lüks villasında sanat ve iş dünyasında önemli insanların davet edildiği partiye davet edilen İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, göğüslerini çıkarıp yanında oturduğu ünlü diplomat Boris Johnson'a salladı.

VİLLADAN ATILDI

Price'ın bu hareketi davetlilier arasında buz gibi bir havanın esmesine sebep oldu. Price daha sonravillada bulunan görevliler tarafından çıkarıldı.

Evgeny Lebedev

"GÖĞÜSLERİMİ GÖRMEK İSTER MİSİN?"

Vodka ve şampanyanın bedava olduğu partide, İngiliz aktris Joan Collins, yeni yaptırdığı göğüslerinden gurur duyduğunu söyleyen Price'ın, Boris'e "Göğüslerimi görmek ister misin" dediğini iddia etti.

GÖĞÜSLERİNİ SALLADI

Bu hareketten dolayı Boris, utanıp geri doğru çekilmesine rağmen Price, elbisesini beline kadar indirip göğüslerini Boris'e doğru salladı. Price, bu hareketinden sonra korumalar tarafından dışarı çıkarıldı.

Boris Johnson

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.