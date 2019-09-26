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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arsında ek kapasite...

26.09.2019 11:10İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arsında ek kapasite koyma kararı aldı.
Merkezi Antalya'da bulunan SunExpress'ten yapılan açıklamada, Antalya'dan Londra Luton Havalimanı'na ek uçuşlar gerçekleştirileceği, yolcuların cazip şartlarda evlerine dönme imkanı sunulduğu belirtildi.
Mevcut durumdan etkilenen yolcuların, sunexpress.com aracılığıyla Antalya- Londra arası uçuşlar için 148,99 avrodan başlayan fiyatlarla rezervasyonlarını yapabildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, güvenilir bir uçuş ortağı olarak SunExpress'in, mevcut durumdan etkilenen yolculara yardım eli uzatmak için elinden geleni yaptığını bildirdi.
Türk turizmine ve merkezleri Antalya'ya karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Glade, "Kurulduğu günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynayan SunExpress, açıkları gidermede her türlü desteği vermeye gayret göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Thomas Cook, İngiltere, Antalya, Londra, Ekonomi

Kaynak: AA

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