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İngiliz turist, sahilde çöp topladı

ANTALYA'da, bazı tatilcilerin plajlarda bıraktığı çöpler, kirlilik oluştururken, Finike sahilinde İngiliz kadın turist, tek başına sahildeki çöpleri topladı.

27.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:55İngiliz turist, sahilde çöp topladı

ANTALYA'da, bazı tatilcilerin plajlarda bıraktığı çöpler, kirlilik oluştururken, sahilinde İngiliz kadın turist, tek başına sahildeki çöpleri topladı.

Finike sahilinde her sabah yürüyüş yapan araştırmacı Berati Arıcan, dün saat 10.00 sıralarında, bir kişinin elinde çöp poşetiyle çöpleri topladığını gördü. Bunun üzerine kadının yanına giden Arıcan, görevli olup, olmadığını sordu. Çöp toplayan kişinin İngiliz turist olduğunu öğrendiğini belirten Arıcan, "Elinde eldivenler ve çöp poşetiyle sahildeki bütün çöpleri topladıktan sonra götürüp bir çöp konteynerine boşalttı. Biz atıyoruz, turist olarak gelmiş ve o topluyor. Gerçekten kendimden utandım. Sahillerimizin, çevremizin, doğamızın korunması ve kirletilmemesi için aileden başlayıp, okullarda da devam ettirerek ciddi bir bilinçlendirme ve eğitim çalışmasına ihtiyacımız var" dedi.

Berati Arıcan, İngiliz kadın turistin sahilde çöpleri topladığı anlara ait görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. İngiliz turist, sosyal medyada övülürken, birçok kişi de öz eleştiride bulundu.



Finike, turist, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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