23.06.2019 16:52
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İngiliz turisti emniyet kemeri kurtardı

İngiliz turisti emniyet kemeri kurtardı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, takla attı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, takla attı. Sürücü İngiliz turist James Josepn (79), emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Muhammet Kundakçı Caddesi'nde meydana geldi. İngiliz James Josepn yönetimindeki 48 MD 830 plakalı otomobil, tek yönlü yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, park halindeki 48 SP 274 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan Josepn'in otomobili hurdaya dönerken, sürücü emniyet kemerinin takılı oması nedeniyle araçtan fırlamaktan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şoku ile aracından inmek istemeyen Josepn, kendine gelmesinin ardından sağlık görevlilerince ikna edilip, tedbir amacıyla ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi 'ne götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi.
Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Muğla
Kaynak: DHA
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