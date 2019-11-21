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İngiliz turistler denizden geldi

İngiliz turistler denizden geldi Lüks gemi Alanya'ya demir attıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer limana demir attı.

21.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:33
İngiliz turistler denizden geldi
Lüks gemi 'ya demir attı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcunun bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks kruvaziyer limana demir attı.
Kıbrıs'ın Limasol Limanı'ndan hareket eden 'Marella Dream' adlı Malta bayraklı gemi, çoğunluğu İngiliz vatandaşı bin 401 yolcu ve 608 mürettebatıyla sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. Gemiden inen yolculardan bazıları şehir turu için limana gelen otobüse bindi. Bazıları da Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri yaya olarak gezmeyi tercih etti. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Marmaris'e hareket edeceği belirtildi.
İngiliz turistler denizden geldi

Alanya, Genel

Kaynak: İHA


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