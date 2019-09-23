Haberler » genel » Haber

İngiliz turistler ülkelerine dönüyor

İngiliz turistler ülkelerine dönüyorMUĞLA - İngiltere'nin en eski seyahat acentesi olan Thomas Cook'un iflasını açıklaması ile birlikte Muğla'da bulunan binlerce turist İngiltere'den gönderilen uçakla ülkelerine geri dönmeye başladı.

23.09.2019 23:09
İngiliz turistler ülkelerine dönüyor
MUĞLA - İngiltere'nin en eski seyahat acentesi olan Thomas Cook'un iflasını açıklaması ile birlikte Muğla'da bulunan binlerce turist İngiltere'den gönderilen uçakla ülkelerine geri dönmeye başladı. Gece tur minibüs ve otobüsleri ile Muğla Dalaman Havaalanına getirilen turistler Dış Hatlar giden yolcu bölümüne alınmaya başlandı.
Dünyanın en köklü seyahat acentesi olan İngiliz firması, 2.1 milyar dolarlık borç nedeniyle iflasını açıklamasının ardından, İngiliz turistlerin yoğunlukta olduğu illerden biri olan Muğla Dalaman'a uçak gönderildi. Akşam saat 22: 30 civarında Dalaman havalimanına inen İngiliz turistleri almak üzere inen uçakla ülkelerine dönecek olan yaklaşık 400 kişi Muğla'nın değişik ilçelerinden havaalanına tur otobüsleri ve minibüslerle taşındı. İngiliz turistlerin dönüşü d-nedeniyle havaalanında kısmi yoğunluk oluşurken, yolcuların uçağa alınmasının ardından uçağın İngiltere'ye hareket edeceği bildirildi.
İngiliz turistler ülkelerine dönüyor

Thomas Cook, İngiltere, turist, Muğla, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:27 - İbn Haldun Üniversitesi'nde 2019-2020 akademik yılı başladı
23:09 İngiliz turistler ülkelerine dönüyor
23:02 HDP önünde eylem yapan aile sayısı 21'inci günde 46'ya yükseldi
22:58 İşitme engellilere yönelik dijital çözümler bu sempozyumda masaya yatırıldı
22:53 Ordu'nun derelerinden elektrik üretilecek
22:51 Zabıta, vatandaşa kötü davranan esnafın tezgahına kapatma cezası verdi
22:36 Nilüfer tiyatroya doyacak...Askıda bilet uygulaması da başlıyor