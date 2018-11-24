İngiliz Turistleri Akut Kurtardı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:04

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara ile Kalkan Mahallesi arasında Likya yürüyüşüne çıktıkları sırada kaybolan 3 İngiliz kadın turist AKUT tarafından bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kaş'a tatile gelen 3 İngiliz kadın turist dün öğleden sonra Patara Kalkan arasında Likya yürüyüşüne başladı. Patara'dan hareket eden turistler, Delikkemer Kalkan geçidine geldikleri sırada dağlık ve makilik alanda sıkışıp kaldı. Havanın kararmasıyla yönlerini bulamayan 3 İngiliz turist, AKUT'tan yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye giden 4 kişilik AKUT ekibi, yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda turistlere ulaştı. Turistler kendilerini bulan AKUT ekibine teşekkür etti.Kaş AKUT Sorumlusu Bircan Tolunay, telefonla konum atmaları üzerine turistlere ulaştıklarını ifade ederek, "Onları bulduğumuzda hava kararmıştı. Genel anlamda sağlık durumları iyiydi, ama hava soğuk olduğu için üşümüşlerdi" dedi. - ANTALYA