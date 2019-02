İngilizce Mülakatlara Hazırlanma Rehberi…

Öncelikle genel bir hazırlık yapın

Gireceğiniz mülakat İngilizce olsun veya olmasın, kurum hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. Bu kapsamda yapacağınız temel hazırlıklar, kendinizi en doğru şekilde ifade etmenizi sağlayacak ve bir yol haritası görevi görecektir. Yapacağınız küçük bir araştırma ile kurum hakkında gerekli bilgileri öğrenebilir, eğitiminiz ve iş deneyimlerinizle ilgili söyleyeceklerinizi planlayabilirsiniz.

Kendinizi İngilizce anlatma pratikleri yapın

Mülakatların amacı işe alınacak adayları en iyi şekilde tanıyabilmektir. Bu noktada sizden kendinizi tanıtmanız istenir. Üstelik İngilizce mülakatlarda sorulan soruların Türkçe mülakatlarda sorulanlardan çok farkı yoktur. Dolayısıyla kendinizi en iyi şekilde anlatmalı ve takılmadan akıcı bir şekilde konuşmalısınız. Eğer günlük hayatta İngilizceyi çok konuşmuyorsanız, akıcı konuşmak konusunda zorlanabilirsiniz. Bu durumda mülakatta en sık sorulan İngilizce sorularla ilgili yapacağınız pratik hayli faydalı olacaktır. Bunun için işiniz, kariyerinizi ve kendinizle ilgili gelebilecek soruları bulmalı, bunların cevaplarını önceden cevaplamalısınız. Gerekli sayıda pratik yaptığınızda istediğiniz akıcılığa ulaştığınızı göreceksiniz.

Sesinizi kaydedin, eksiklerinizi tespit edin

Pratik yaparken eğer yanınızda sizi dinleyen biri yoksa hatalarınızı fark etmeyebilir ve hatta yaptığınız pratik sebebiyle yaptığınız hatayı kalıcı hale getirebilirsiniz. Size bu konuda destek olacak biri yoksa teknolojinin nimetlerinden faydalanabilir, telefonunuzun ses kayıt özelliğini kullanabilirsiniz. Tüm soru ve onlara vereceğiniz cevapları kaydetmeli, her kayıt sonunda baştan sona dinlemeli ve varsa hatalarınızı tespit etmelisiniz. Ayrıca konuşmayı dinledikçe sizi ve isteklerinizi en doğru şekilde anlatacak kelimeleri bulmak daha kolay olacaktır.

En sık sorulan sorular nelerdir?

Mülakatlarda en çok tercih edilen sorular siz, başvurduğunuz pozisyon ve şirketin beklentileriyle ilgilidir. Yaygın olarak sorular ise aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Bana kendinizden bahsedebilir misiniz? (Tell me about yourself.)

Sizi en iyi tanımlayan 5 kelime nedir? (Can you give me five words that best describe you?)

Güçlü yanlarınız nelerdir? (What are your strengths?)

Zayıf yanlarınız nelerdir? (What are your weaknesses?)

İşinizde neden ayrılmak istiyorsunuz? (Why do you want to leave your job?)

Bu şirket için ne yapabilirsiniz? (What can you do for this company?)

Şirketimize dair neler biliyorsunuz?( What do you know about our company?)

Ne zaman çalışmaya başlayabilirsiniz? (When could you start?)

Maaş beklentiniz nedir? (What are your salary expectations?)

Yukarıda verilen ipuçlarına uyarak bol bol pratik yapmalı, ses kaydı yaparak hangi noktada olduğunuzu görmeli ve kendinize güvenmelisiniz. Unutmayın mülakat öncesinde yapacağınız tüm bu hazırlıklar sizi hayallerinize ulaştırabilir.

Kaynak: Bültenler