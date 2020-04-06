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İngilizce öğrenme uygulaması 24 ülkenin ardından Türkiye pazarına girdi

Rusya merkezli İngilizce öğrenme uygulaması, koronavirüs sebebiyle eve kapanan Türkiye'nin bu süreci İngilizce açısından verimli değerlendirebilmesi için Türkiye pazarına adım attı.

06.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:12
İngilizce öğrenme uygulaması 24 ülkenin ardından Türkiye pazarına girdi
Rusya merkezli İngilizce öğrenme uygulaması, koronavirüs sebebiyle eve kapanan Türkiye 'nin bu süreci İngilizce açısından verimli değerlendirebilmesi için Türkiye pazarına adım attı.

Bugüne kadar 10 dilde 24 ülkede 5 milyondan fazla kişinin İngilizce öğrenmesine yardımcı olduğu belirtilen Rusya merkezli dünyaca bilinen İngilizce öğrenme uygulaması Simpler, koronavirüs salgını sebebiyle evde geçirilen süre artınca Türkiye pazarına adım attı.

İhtiyaca yönelik eğitim modeli sunuyor

Türkiye'nin İngilizcedeki performansı artırmak için sosyal izolasyon döneminin önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirten Simpler Ürün Direktörü Dmitry Garnik, dil öğrenme uygulamalarının bu süreçteki etkisine dikkat çekti.

Garnik, sözlerine şöyle devam etti: "Akıllı telefonların, İngilizce öğrenmek isteyen Türkler için anlatımları ve örnekleri yerelleştirebilen, dil bilgisi kurallarını anlaşılır hale getiren ve kelime dağarcığını dikkate alan bir kaynak olmadığını gördük. Böylece eğitimi oyunlaştıran, seviyeyi kullanıcının değil, uygulama testinin belirlediği ve geliştirilmesi gereken konulara ilişkin egzersizlerin yer aldığı uygulamamızı Türkiye pazarına açma kararı aldık. Uygulamanın koronavirüs sebebiyle evde zaman geçiren Türkiye için bir motivasyon olmasını umuyoruz".

Türkiye'nin İngilizcesi önümüzdeki 3 yıl içerisinde kademe atlayabilir

Türkiye pazarındaki hedeflerinin, İngilizce seviyesini bir üst kademeye çıkarmak olduğunu ifade eden Garnik, "Hem kişisel gelişimde hem de akademik ve profesyonel yaşamda önemli bir yeri olan yabancı dil, her bireyin en azından sağlıklı bir iletişim kuracak düzeyde bilmesi durumunda ülkeler için de ciddi avantajlar sağlıyor. İngilizce konuşma yeteneği, pek çok ülke gibi Türkiye için de yeni çalışma alanları, iş ve networking imkanları doğurabilir. Bunun içinse seviyenin yükselmesi ve bilgi dağarcığının belli bir niteliğe ulaşması gerekiyor. Simpler olarak, kullanıcıların şikayet ve beklentileri doğrultusunda girdiğimiz Türkiye'nin, sunduğumuz modelin bilinçli kullanımına paralel olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde İngilizce yeterliliğini bir üst kademeye ulaştırmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Rusya, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İngilizce öğrenme uygulaması 24 ülkenin ardından Türkiye pazarına girdi - Ekonomi

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