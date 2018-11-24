İngilizce Öğretmeni, Cinsel İlişki Yaşadığı Öğrencisi Tarafından İşkenceyle Öldürüldü

Rusya'da 27 yaşındaki bir çocuk annesi İngilizce öğretmeni Anastasia Khrolenko, çalıştığı okuldaki müdürünün oğlu olan ve aynı zamanda öğrencisi olan 19 yaşındaki Dmitry Rybalchenko ile cinsel ilişki yaşadı.

BOĞUP KAFASINI TAŞLA EZDİ

19 yaşındaki öğrenci, öğretmeni arabasındaki şerit ile boğup kafasını taş ile ezdi. Rybalchenko, cinayete kaza süsü vermek için kadının üzerinden arabası ile geçti. Daha sonra cesedini köprüden nehire attı.Öğretmenini cesedi altı ay sonra balıkçılar tarafından bulundu.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Polis, katil zanlısı öğrenciyi sorguya çekince, Dmitry cinayeti işlediği itiraf etti. Mahkemeye çıkarılan Rybalchenko, 9 yıl 11 ay hapis cezası aldı.