İngilizcelerini Geliştirmek İçin "Mektup Arkadaşlığı" Yapıyorlar

İpekyolu
ilçesinde bir okulda hayata geçirilen "Bir Mesaj Bize Bir Dünya Açar" projesi ile öğrenciler, İngilizcelerini geliştirmek için yabancı öğrencilerle mektuplaşıyor. Karşıyaka
Mahallesi'ndeki Fevzi Geyik İlkokulunda görevli İngilizce öğretmeni Esra Özge İren, hem öğrencilerin İngilizce daha rahat cümle kurmaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri hem de farklı bir aktivite yapmak için okulun idaresinin desteğiyle "Bir Mesaj Bize Bir Dünya Açar" projesini hayata geçirdi.
Bu kapsamda, okulun 4. sınıf öğrencileri, İngilizce yazdıkları mektuplarda kendilerini tanıttı ve günlük aktivitelerini belirtti.
Hazırlanan mektuplar, öğretmenler tarafından İtalya
'daki bir okula gönderilirken öğrenciler, bu şekilde yabancı akranlarıyla iletişime geçerek, yabancı dillerini geliştiriyor.
Okul müdürü Harun Yeşilova
, yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin farklı ülkelerdeki öğrencilerle iletişime geçmelerini sağlamak ve yabancı dillerini geliştirmek olduğunu söyledi.
İngilizce öğretmeni İren ise söz konusu projeyi öğrencilerin İngilizce'yi daha iyi öğrenecekleri düşüncesiyle hayata geçirdiklerini belirterek, "Uluslararası platforma üye olarak İtalya'da'ki ICS Calderara di Reno
okuluyla ortak okul olduktan sonra öğrenciler aralarında İngilizce mektuplaşmaya başladı. Öğrencilerin dili yaşayarak öğrenmelerini istedik ve bunu kullansın istedik." dedi.
Öğrencilerin daha rahat İngilizce cümle kurabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri için mektup arkadaşlığını düşündüklerini dile getiren İren, "Bunu yaparken bir Avrupa
ülkesiyle olsun dedik. Öğrenciler için de farklı bir etkinlik olur diye düşündük. Projemizi hazırlayıp sunduktan sonra kabul edildi. Okulumuzun 4. sınıf öğrencileri ilk mektuplarını gönderdi ve İtalya'da'ki öğrencilerden gelen mektuplara cevap yazmaya başladılar." diye konuştu.
Öğrenci Yağmur Kavak
da İtalya'dan gelen mektuplardan mutlu olduklarını dile getirerek, "Biz de onlara yazıyoruz. Fiziksel özelliklerimi, hangi okula gittiğimi ve sevdiğim hayvanları yazdım." ifadesini kullandı.
İtalya, İpekyolu, Güncel
Kaynak: AA