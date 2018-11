21 Kasım 2018 Çarşamba 10:32



İngilizceyi rap yaparak öğreniyorlar Manisa 'nın Şehzadeler ilçesindeki Merkez İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bir İngilizce öğretmeni kendine has yöntemlerle çocuklara İngilizceyi sevdirdiRap tarzı müzikle İngilizce öğrenen çocuklar İngilizce derslerini iple çeker hale geldi Manisa Merkez İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Musab Tozluk: "Klasik yöntemlerin dışında bu yöntemlerin çok daha etkili olduğunu görüyoruz""Oyunlar, drama, canlandırma, şarkı ve müziği derslerimde etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyorum"MANİSA - Manisa'da bir İngilizce öğretmeni kendi has yöntemlerle çocuklara İngilizceyi sevdirdi. Derslerinde rap müziği kullanan Merkez İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Musab Tozluk bu sayede öğrencilerin hem derse olan ilgilerini artırdı hem de İngilizceyi öğrenmelerini kolaylaştırdı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Merkez İmam Hatip Ortaokulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Musab Tozluk kendine has yöntemlerle İngilizce derslerini sevdirmeyi başardı. Derslerinde drama, oyun, şarkı gibi yöntemleri kullanan Tozluk, özellikle rap tarzı müzikle İngilizce kelimelerin çocukların hafızasında daha kalıcı olmasını sağlıyor. Oldukça eğlenceli geçen derslere tüm sınıf eşlik ederken İngilizce dersleri en sevilen ders haline geldi.15 yıldır aynı yöntemi kullanıyorİngilizce öğretmenin farklı yolları olduğunu kaydeden okulun İngilizce Öğretmeni Musab Tozluk, "Müzik yöntemiyle şarkılarla öğretmek de bunlardan bir tanesi. Müzik insanların kalbine, duygularına dokunan bir şey. O yüzden de öğrencilerimize dil öğretimi verirken sıradan öğretimlerin dışında tekerlemeler, oyun, drama, şarkı gibi yöntemleri kullanmayı tercih ediyorum. Şarkılar ve müzik insanın kalbine dokunan bir şey dedik ve kalbin anahtarını açan bir şey. Öğrencilerin duygularına da dokunduğunuzda bu daha çok kalıcı oluyor. Bazı şeyler kendiliğinden gelişiyor ve daha kalıcı oluyor. Bu da bizi sıradanlaşmaktan uzaklaştırıyor. 15 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Göreve başladığım ilk yıllardan beri bu yöntemler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Oyunlar, drama, canlandırma, şarkı ve müziği derslerimde etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyorum." dedi.Derslerde uyguladığı farklı teknikler sayesinde geri dönüşlerin de çok iyi olduğunu kaydeden Tozluk, "Bu yöntemle bilgiler kalıcı oluyor ve çabuk unutulmuyor. Öğrencilerimiz bunları gerçek hayatlarında kullandıklarında daha çabuk akıllarına geliyor ve daha etkin bir şekilde dili kullanmaya başlıyorlar. Klasik yöntemlerin dışında bu yöntemlerin çok daha etkili olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizden bu şekilde geri dönüşler alabiliyoruz. Okul olarak yaptığımız projelerden bir tanesi de öğrencilerimizin başka kültürlerdeki öğrencilerle tanışmasını, dil etkileşimini sağlaması için mektup arkadaşlığı projemiz var. Öğrencilerimiz şuan Arjantin 'den öğrencilerle yazışıyorlar. Hem kültür etkileşimi oluyor hem İngilizcelerini pratik yapmış oluyorlar. Güzel bir etkileşim sağlamış oluyoruz bu projeyle." şeklinde konuştu.Haftada 12 saat İngilizce dersi gören okulun yabancı dil ağırlıklı sınıflarından 5/B öğrencileri ilkokuldaki derslerinin tam aksine daha eğlenceli geçen İngilizce derslerini artık iple çektiklerini ve büyük bir zevkle dersleri işlediklerini anlattı. İngilizceyi bu şekilde öğrenmenin daha kolay ve anlamalarına yardımcı olduğunu dile getiren öğrenciler, sürekli deftere yazmak yerine söyledikleri şarkılarla İngilizceyi daha kalıcı bir şekilde öğrendiklerini ve en çok sevdikleri ders haline geldiklerini söyledi.