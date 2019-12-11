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İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL

Premier Lig'de ikinci sırada bulunan Leicester City, 33 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy'ye alternatif olarak Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin önerdiği rakam ise 18 milyon pound.

11.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:38

'de ve Kosova Milli Takımı'nda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi için Avrupa'nın önemli liglerinden transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin talip olduğu Vedat Muriqi için en ciddi iddialardan biri de Leicester City oldu.

İngiliz basınında Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Çağlar Söyüncü'nün ekibinin Vedat için 18 milyon poundu (140 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi. Başta Leicester Mercury olmak üzere birçok İngiliz sitesi, Vedat Muriqi'yi yakından izleyen Tilkilerin, devre arasında transferi resmen bitirmeyi planladığını yazdı.

STİLİ ZLATAN GİBİ

Ligde üst sıraları zorlayan Leicester Yönetimi, 33 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy ile rekabet edebilecek ve onun olmadığı zamanlarda eksikliğini hissettirmeyecek golcü olarak F.Bahçe'nin yıldızını görüyor. Haberlerde 25 yaşında olan Vedat, stiliyle ve saç kesimiyle Zlatan İbrahimovic'e de benzetildi.

Avrupa'da bu sezon çığır açan golcülerden biri olduğu öne sürüldü. Tilkiler'in istediği golcüyle Monaco ve E.Frankfurt'un da ilgilendiği bilgisi verildi. Leicester City'nin bu oyuncu için harcayacak parasının da olduğu hatırlatılarak, "Brendan Rodgers, Tilkilerin bu çizgide ilerlemesi için Vedat'ın yararlı olacağını düşünüyor. Vardy şu an formda ancak 33 yaşında ve dikkatli olması gerek" tavsiyesinde de bulunuldu.

(Akşam)

İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL

Leicester City FC, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (6)
KÖTÜ ADAM:çöp.
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KRAL:sterlin değerli para olduğu için adamların bütçesini sarsmaz
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FİFİ:FALCAOOOOOOOO
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EMOXXX:yok artık 5 millıon pound veriyolarsa hemen verin. . .
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BOŞ YAPMA:diagnenin 15milyon euro ettiği piyasada vedat 45 eder
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FENERLİ:Sabır edin satmayın sene sonuna 25 olur euro 2020 den sonra 30 milyon pound olur
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