Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngilizler'den yoğun bakımdaki Johnson'a destek

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve iki gündür hastanede yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

07.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:31
İngilizler'den yoğun bakımdaki Johnson'a destek

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve iki gündür hastanede yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

İngiltere'de 27 Mart'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Başbakan Boris Johnson'a halk prayforBoris' (Boris için dua et ) hashtag'iyle birçok destek mesajı yazdı.

SOSYAL MEDYADA "BORİS İÇİN DUA ET" MESAJLARI YAĞDI

Başbakanlığa yakın St. Thomas Hastanesi'nde tedavisi süren Johnson için sosyal medya üzerinden yazılan mesajlardan bazıları ise şöyle:

"Orada dur Boris. Arkadaşlarınızın, ailenizin, iş arkadaşlarınızın ve ülkenizin size umutsuzca ihtiyacı var. "

"Bunu yenebilirsin. Savaşmaya devam et. Bizim düşüncelerimizde ve dualarımızdasın. Bizim için çok çalıştın, şimdi ise bunu iyileşmek için kullan."

"Sana ihtiyacımız var. Lütfen tüm gücünle savaş."

"Siyasi duruşunuz ne olursa olsun, umalım ki ülkemizin lideri tam bir iyileşme sağlar."

Öte yandan kabinede görevli Bakan Michael Gove, Başbakan Johnson'ın vantilatöre bağlanmadığını ancak oksijen desteği aldığını ve Johnson'ın durumunun değişmesi halinde hükümetin resmi bir açıklama yapacağını açıkladı. Ayrıca Gove'un "Tıbbi ekibin aldığı kararlar tıbbi uzmanlık gerektiriyor. Yani benim gibi insanların, onların kararlarını eleştirmemesi ve yaptıkları işi desteklemesi önemli" ifadelerini kullandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 27 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Daha sonra Johnson halka bir açık mektup yazdı ve koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede 'evde kalın' çağrısında bulundu. Johnson, "İşler iyiye gitmeden önce kötüye gider" ifadelerini kullandı. Daha sonra Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Evin önünde sağlık çalışanlarını alkışlayan Başbakan karantina süreci boyunca ilk defa görüntülendi. Öte yandan,  İngiliz medyası ise Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) teşekkür eden Johnson'ın 'hasta' görüntüsüne dikkat çekti.

"HALA ATEŞİM VAR İZELASYONA DEVAM EDECEĞİM"

Daha sonra Başbakanı Johnson yaptığı açıklamada ateşinin olduğunu ve bu yüzden izolasyon süresinin devam edeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyon süremi doldurdum. Ama semptomlardan birini taşıyorum, küçük bir semptom; hala ateşim var. Semptomlar tamamen yok olana kadar kendimi izole etmeye devam etmek zorundayım" dedi.

MUHALEFETE KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

Johnson yayımladığı yazılı açıklamada, parlamentodaki tüm muhalefet parti liderlerini toplantıya davet etti. Başbakan Johnson, muhalefet partilere seslenerek, "Sizin de görüşlerinizi duymak istiyorum" dedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'un 10 gündür devam eden hastalığının iyileşme göstermemesi üzerine hastaneye kaldırıldığı ve çalışmalarını hastaneden yürüteceği ifade edildi. Başbakana, hastanede oksijen tedavisi yapıldığı düşünülüyor.

"JOHSON SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI DEĞİL"

İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, semptomları devam eden ve hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

Sözcü, "Başbakan Londra'daki Thomas Hastanesinde rahat bir gece geçirdi" ifadelerini kullandı. Johnson'un koronavirüs semptomları 'hafif' olarak tanımlanırken; öksürük ve yüksek ateşin devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan Johnson, sosyal medya hesabından iyi durumda olduğunu açıkladı.

Johnson, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Başbakanlık Konutu'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın yoğun bakıma alındığını ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekili tayin edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››İngilizler'den yoğun bakımdaki Johnson'a destek - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı? Haberler
Salgına, Çinli zenginlerin lükse düşkünlüğü mü davetiye çıkardı?
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Hollanda’da sağlık çalışanlarına Kur’an-ı Kerim’den ayetle teşekkür Haberler
Hollanda'da sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Son Dakika Dünya Haberleri

13:05: Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi - Haberler 13:04: Anne oğul maske dikmek için makine başında - Haberler 13:02: Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo EYP ele geçirildi - Haberler 13:01: Vatandaşlar yine 'sosyal mesafe' yasağını dinlemedi, kavgaya tutuştu - Haberler 13:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maske dağıtımı başladı - Haberler 12:17: Belde belediyesi, koronavirüsle mücadele tüm Türkiye'ye örnek oluyor - Haberler 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 11:54: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama: Solunum cihazına bağlanmadı - Haberler 11:29: Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler 11:22: İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs mayıs sonuna kadar kontrol altına alacağız - Haberler 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek