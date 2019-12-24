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İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü

İngiliz The Telegraph gazetesi, Stoke City forması giyen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını duyurdu.

24.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:10

İngiliz The Telegraph gazetesi, Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 'a kiralandığını açıkladı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, bir dönem Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri dönüyor.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz medyasından haber geldi. The Telegraph gazetesi, tarafların anlaşma sağladığını ve Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtti.

İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü

The Telegraph, Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, Spor

Kaynak: İHA


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