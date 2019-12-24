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İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da

İngiliz The Telegraph gazetesi, Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını duyurdu.

24.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:15 İngilizler duyurdu: Ndiaye, Trabzonspor'da
İngiliz The Telegraph gazetesi, Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 'a kiralandığını duyurdu.
Bir dönem Türkiye'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları da giyen, 2018-2019 sezonunun başında ise sarı-kırmızı kulüpten 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Süper Lig'e geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde menajeriyle birlikte Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz medyasından geldi. The Telegraph gazetesi, tarafların anlaşma sağladığını ve Ndiaye'nin satın alma opsiyonuyla birlikte Trabzonspor'a kiralandığını belirtti.
(İHA)

The Telegraph, Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, Güncel

Kaynak: İHA

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