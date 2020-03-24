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İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları dolduVahdet AYAZ, (DHA)- İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesine rağmen insanların tren istasyonlarına akın ettiği görüldü.

24.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:57
İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu
Vahdet AYAZ, (DHA)- İngiltere 'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesine rağmen insanların tren istasyonlarına akın ettiği görüldü.
İngiltere'nin başkenti Londra'da sokağa çıkma kısıtlamaları dikkate alınmadı. Başbakan Boris Johnson'ın halka sesleniş konuşmasında sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini belirtmişti ancak metro ve tren istasyonlarında yoğunluk görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde insanların birbirlerine çok yakın şekilde seyahat ettikleri ve birçoğunun da maske takmadığı kameralara yansıdı.
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları yolcuların maske takmamalarına ve korunmamaların dikkat çekerken; bazıları da 'İnsanoğlu aptallıkta sınır tanımıyor' dedi.
Ülkede 336 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen kişi sayısı 6 bin 733 olarak açıklandı.
BORİS JOHNSON: EN AZ 3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında, ülkede en az 3 hafta, sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini söyledi. İngiltere'nin uzun zamandır karşılaştığı en büyük tehdidin koronavirüs (Covid-19) olduğunu ifade eden Johnson, kısıtlamalara uymayanlara polisin müdahale etme yetkisinin olduğunu vurguladı.
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İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, Güncel

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İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

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