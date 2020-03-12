İngilizler, korona korkusuyla marketlere akın etti
İngiltere'de halk, korona virüs endişesi nedeniyle marketlere akın ederek rafları boşalttı.
12.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:03
İngiltere 'de halk, korona virüs endişesi nedeniyle marketlere akın ederek rafları boşalttı.
İngiltere'de teyit edilmiş korona virüsü vakalarının sayısı büyük bir artış göstererek 460 kişiye ulaşırken, korona kaynaklı ölüm sayısı ise 8'e yükseldi. Karantina ihtimaline karşı marketlere akın eden İngilizler, rafları boşalttı. Özellikle temizlik malzemeleri ve gıdaların bulunduğu rafların boşaltıldığı dikkat çekti. Halkın korona virüsünün kısa sürede yayılmasından endişe ettiği kentte, salgının kısa sürede en üst seviyeye çıkmasından korkuluyor.
Ülkede, bugüne kadar 8 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak dün 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere'deki en yüksek vaka sayısının 104 kişi ile Londra 'da olduğu ifade öğrenildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki İngiliz vatandaşları için bir seyahat bilgilendirmesi yaparak, ülkedeki tüm turistleri havayolu şirketleriyle iletişime geçmeye ve İngiltere'ye geri dönmeye çağırdı. - LONDRA
İngiltere'de teyit edilmiş korona virüsü vakalarının sayısı büyük bir artış göstererek 460 kişiye ulaşırken, korona kaynaklı ölüm sayısı ise 8'e yükseldi. Karantina ihtimaline karşı marketlere akın eden İngilizler, rafları boşalttı. Özellikle temizlik malzemeleri ve gıdaların bulunduğu rafların boşaltıldığı dikkat çekti. Halkın korona virüsünün kısa sürede yayılmasından endişe ettiği kentte, salgının kısa sürede en üst seviyeye çıkmasından korkuluyor.
Ülkede, bugüne kadar 8 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak dün 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere'deki en yüksek vaka sayısının 104 kişi ile Londra 'da olduğu ifade öğrenildi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki İngiliz vatandaşları için bir seyahat bilgilendirmesi yaparak, ülkedeki tüm turistleri havayolu şirketleriyle iletişime geçmeye ve İngiltere'ye geri dönmeye çağırdı. - LONDRA
Kaynak: İHA
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