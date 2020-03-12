Menü
Haberler ›› Güncel ››İngilizler, korona korkusuyla marketlere akın etti - Güncel

İngilizler, korona korkusuyla marketlere akın etti

İngiltere'de halk, korona virüs endişesi nedeniyle marketlere akın ederek rafları boşalttı.

12.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:03
İngilizler, korona korkusuyla marketlere akın etti
İngiltere 'de halk, korona virüs endişesi nedeniyle marketlere akın ederek rafları boşalttı.

İngiltere'de teyit edilmiş korona virüsü vakalarının sayısı büyük bir artış göstererek 460 kişiye ulaşırken, korona kaynaklı ölüm sayısı ise 8'e yükseldi. Karantina ihtimaline karşı marketlere akın eden İngilizler, rafları boşalttı. Özellikle temizlik malzemeleri ve gıdaların bulunduğu rafların boşaltıldığı dikkat çekti. Halkın korona virüsünün kısa sürede yayılmasından endişe ettiği kentte, salgının kısa sürede en üst seviyeye çıkmasından korkuluyor.

Ülkede, bugüne kadar 8 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak dün 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere'deki en yüksek vaka sayısının 104 kişi ile Londra 'da olduğu ifade öğrenildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İtalya'daki İngiliz vatandaşları için bir seyahat bilgilendirmesi yaparak, ülkedeki tüm turistleri havayolu şirketleriyle iletişime geçmeye ve İngiltere'ye geri dönmeye çağırdı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler : İngiltere, Londra, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı