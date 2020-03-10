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İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Süpermarketten görüntüler Boşaltılan raflardan görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasıyla paniğe giren İngilizler, süpermarketlere akın ederek, temizlik ve makarna, pirinç, nohut, mercimek gibi uzun ömürlü gıda...

10.03.2020 23:33 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:35
Süpermarketten görüntüler
Boşaltılan raflardan görüntüler LONDRA - İngiltere 'nin başkenti Londra 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılmasıyla paniğe giren İngilizler, süpermarketlere akın ederek, temizlik ve makarna, pirinç, nohut, mercimek gibi uzun ömürlü gıda ürünlerinin olduğu rafları boşalttı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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İngilizler koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Londra, Güncel

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