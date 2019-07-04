04.07.2019 12:42
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İngilizler Ozan Tufan'ı inceledi: Önemli bir sanatçı

İngiliz analiz firması, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı inceledi. Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve iyi bir sezon geçiren Tufan için, "Becerilerini kullanırsa, Avrupa'da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı" denildi.

İngilizlerin ünlü analiz firması totalfootballanalysis, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı inceledi. Kiralık gittiği Alanya'da ve Milli Takım'daki verileri üstünden gidilen grafiklerde, ilginç ifadeler vardı.

İşte incelemenin detayları;

"Bir merkez orta sahaya göre atak ve savunmada çok rahat. Aynı zamanda saldırma ve patlama oranı yüksek. Anahtar pasları iyi. Cesaretini toplarsa, iyi bir oyuncu olacak. 24 yaşına kadar Milli Takım, F.Bahçe ve Bursa deneyimleriyle, ulusal düzeyde ses getirdi. Becerilerini kullanırsa, Avrupa'da ses getirecek. Türk futbolu için önemli bir sanatçı." ifadeleri kullanıldı.

İngilizler Ozan Tufan'ı inceledi: Önemli bir sanatçı

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Ozan Tufan, Avrupa, Spor

YORUMLAR (6)
RUHİ-BJK: Ingiltere yolcusu zaten bizimkilere alin demiyor, biliyorlar ki fiyati suni bicimde dustu
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OTORİTE: batı kafayı yemiş iyice belli artık, analistlere güvenen abd nasıl suriye ve ırakta batağa saplandıysa, aynı analistler müttefik yerine örgütcüklerle iş tut diyorsa ozanıda yıldız yapar aynı kafa
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FENERLİ: Birakin allah askina ya bundan birsey cikmaz Fener bunun gibilerle yola devam Ederse yine sonlarda kalir hem bu hem elif elmas simdiye kadar bir numarasini görmedik ikiside bos
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KARA: EVET SES SANATÇISI
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1907: BUNLAR BİR TAKIM UYDURMALAR. İNŞALLAH ABDÜLKADİR ÖMÜR TÜRK FUTBOLU ADINA ÖNEMLİ İŞLER YAPAR. OZAN ÇALIŞMIYOR KEYFİNE DÜŞKÜN KARİYERİNİN SONUNA YAKLAŞAN BURAK YILMAZBİLE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYOR KENDİNE
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...: dürümcüye bak
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