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İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet

İngiliz basını, Aston Villa'da bekleneni veremeyen Mısırlı oyuncu Trezeguet'in, Beşiktaş'ın gündeminde olduğunu yazdı.

26.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:36

Daha önce ülkemizde Kasımpaşa forması giyen Mısırlı oyuncu Trezeguet için Beşiktaş 'ın devrede olduğu belirtiliyordu. İngiliz basınından Daily Mail de Beşiktaş'ın Trezeguet'ye olan ilgisini doğrulayan bir haberi okuyucularıyla paylaştı. Aston Villa'nın 130 milyon sterlinlik transfer harcamasında 10 milyon sterline yakın bir tutarla İngiliz ekibine katılan Trezeguet'nin bir sezonluk ara sonrası Beşiktaş formasıyla Türkiye 'ye dönmesi muhtemel.

TÜRKİYE LİGİ'NDE 25 GOL ATTI, 18 ASİST YAPTI

Türkiye Ligi'nde 71 maçta 25 gol, 18 asistlik performans sergileyen Mısırlı oyuncu, Aston Villa formasıyla çıktığı 31 maçta da 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ın Trezeguet'yi kiralık olarak kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

İngilizler yazdı! Beşiktaş’ta gündem Trezeguet
Etiketler: Aston Villa, Kasımpaşa, Beşiktaş, Türkiye, Spor

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İngiliz basını yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet

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